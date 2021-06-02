Белорусская национальная авиакомпания Белавиа остановила полеты в 21 страну, в компании заявили, что это большие потери.

— 21 страна — для компании это большие потери, но коллектив Белавиа прилагает все усилия, чтобы справиться, — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Сегодня белорусская компании не осуществляет полеты в Литву, Францию, Великобританию, Украину, Финляндию, Латвию, Чехию, Эстонию, Швецию, Италию, Польшу, Нидерланды, Австрию, Германию, Бельгию, Испанию, Венгрию, Молдову, Сербию, Кипр, а также в город Калининград в России.

Авиасообщение с Крымом

После закрытия Украиной воздушного пространства для Беларуси, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой открыть авиамаршрут в Крым через Россию.

МИД Украины отреагировал на это заявление. Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что если в Крыму окажется хоть один белорусский самолет, Украина немедленно введет санкции.

Источник: Белавиа

Фото: Белавиа