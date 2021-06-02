В Минске женщине светит два года за отказ сдать квартиру помощнику прокурора

В июле прошлого года женщина сдала в аренду квартиру помощнику прокурора одного из районов Минска и подписала с ней контракт на два года. Но после августовских событий в Беларуси она передумала и потребовала, чтобы женщина освободила квартиру.

Теперь прокуратура Заводского района белорусской столицы открыла против 34-летней арендодательницы уголовное дело (ст. 190 Уголовного кодекса). Ее обвиняют в нарушении равноправия граждан. Сейчас дело направлено в суд.

По этой статье 34-летней гражданке Беларуси грозит два года за решеткой. У нее взяли подписку о невыезде.

Прокуратура считает, что женщина, которая сдавала жилье, “подверглась информационному влиянию” и намеренно хотела “нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно из-за ее связи со сложившимися обстоятельствами”.

Согласно Жилищному кодексу, арендодатель может расторгнуть договор аренды по собственной инициативе, сообщив арендатора в течение месяца и объяснив причины.

Протесты в Беларуси

После объявления результатов президентских выборов в Беларуси страной прокатились массовые протесты. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, однако протестующие требуют признать легитимным президентом Беларуси Светлану Тихановскую.

Большинство стран не признали результаты выборов в Беларуси, в частности страны Евросоюза, Великобритания, Украина, Канада, Ирландия.

После тайной инаугурации Лукашенко его не признали легитимным президентом США, Канада, Франция, Германия, Швеция, Украина, Эстония, Польша, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Словакия, Чехия.

Среди стран, которые признали итоги выборов — Россия, Китай, Турция, Сирия, Казахстан и Киргизия.