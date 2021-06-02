2 июня в Венгрии продолжаются многонациональные учения Saber Guardian 2021. В частности, Украину представляют десантники из 95-й отдельной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Так, утром на позиции украинских десантников выдвинулось подразделение противника в составе четырех боевых машин пехоты М-113.

Через несколько минут метким огнем гранатометов и стрелкового оружия все машины и личный состав противника было уничтожено.

В то же время наши войска потеряли одну единицу боевой техники, перекрывающей пути отступления противнику.

В Венгрии начались учения Saber Guardian 2021 с участием украинских военных / 6 фотографий

Вчера, 1 июня, украинские бойцы впервые вышли в район выполнения задачи и закрепились на позициях.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, перекрыли инженерными заграждениями все возможные подходы противника, замаскировали боевую технику и обустроили позиции.

В 17.00 начались первые боевые столкновения. Так, вблизи одного из наблюдательных пунктов было обнаружено дозор Opfor в составе одной единицы боевой техники и 12 пехотинцев.

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По легенде учений, во время боя противник получил значительные потери, и он вынужден был отступить. В свою очередь наши военнослужащие остались в полном составе.

Военные учения на Донбассе

31 мая СБУ провела антитеррористические учения вблизи линии соприкосновения на Донбассе. Заключительный этап тренировок прошел в прифронтовой Авдеевке.

Главная цель тренировок была проверка и повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз.

Фото: Генштаб ВСУ