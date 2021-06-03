Хорватия смягчила условия въезда в страну

Хорватия упростила условия въезда в страну. Чтобы попасть в эту страну на Балканском полуострове необходимо предоставить результаты негативного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее, чем за 72 часа.

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич на странице в Twitter.

Дипломат отметил, что ранее Хорватия требовала ПЦР-тест, который был сделан не позднее, чем за 48 часов.

— Теперь отрицательный ПЦР-тест будет принято во внимание, если он не древний, чем 72 часа (вместо 48). Пропуском служить также подтверждение о вакцинации, — отметил Кирилич.

Также можно предоставить сертификат о прививках, удостоверяющий то, что человек был вакцинирован двумя дозами вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) или одной (Janssen/Johnson & Johnson) не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию.

От предоставления обязательного ПЦР-теста освобождается человек, который в течение последних 180 дней оправился от коронавируса и имеет соответствующее подтверждение (медицинскую справку, положительный ПЦР-тест или быстрый тест на антиген (RAT)).

При отсутствии одного из вышеуказанных документов въезд в Хорватию может быть разрешен при условии обязательства пребывания на самоизоляции до сдачи тестов на территории Хорватии за свой счет. При отсутствии возможности сдачи тестов самоизоляция длится 10 дней.

Правила въезда в Турцию

Пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно было предъявлять результаты ПЦР-тестирования с 15 мая.

Но уже 1 июня стало известно о новых правилах въезда в Турцию, предусматривающих возвращение тестов. В то же время до 3 июня туристы все еще смогут попасть в страну по старым условиям.

Источник: Vasyl Kyrylych