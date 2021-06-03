Королева Елизавета II пригласила Джо Байдена в Виндзорский замок

В Великобритании королева Елизавета II встретится с президентом США Джо Байденом и его женой Джилл. Они вместе посетят Виндзорский замок 13 июня, в воскресенье.

— Королева встретится с президентом США и первой леди Джилл Байден в Виндзорском замке в воскресенье, 13 июня, — сообщили в Букингемском дворце.

The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021. pic.twitter.com/GPJLYwFzyr — The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2021

Британская королева за 65 лет правления приняла 11 президентов Штатов.

Байден планирует пробыть в Великобритании с 11 по 13 июня. Там он примет участие в саммите G7.

Визит Байдена в страны Европы этим летом станет первой его поездкой за границу в качестве президента США.

В частности, он примет участие в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня. Также планируется встреча с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Швейцарии.

Встреча Байдена и Путина

Лидеры США и РФ Джо Байден и Владимир Путин во время саммита в Женеве 16 июня обсудят, в том числе, и агрессию России против Украины.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, есть список тем, которые должны обсудить Байден и Путин, однако больше информации будет за несколько дней до встречи.

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