Королева Елизавета II пригласила Джо Байдена в Виндзорский замок

В Великобритании королева Елизавета II встретится с президентом США Джо Байденом и его женой Джилл. Они вместе посетят Виндзорский замок 13 июня, в воскресенье.

The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021. pic.twitter.com/GPJLYwFzyr

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2021