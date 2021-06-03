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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

Регулятор ЕС разрешил летать над Беларусью только при крайней необходимости

Літак Ryanair

Европейское агентство авиационной безопасности издало директиву, которая позволяет авиаоператорам летать в воздушном пространстве Беларуси только при крайней необходимости, когда этого требует безопасность.

В директиве отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы уменьшить потенциальный риск для пассажиров и экипажей самолетов, после принудительной посадки рейса Ryanair в Минске 23 мая.

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Также уточняется, что полеты над Беларусью не позволено выполнять, кроме тех случаев, когда это необходимо для безопасной работы в непредвиденных обстоятельствах.

Но в документе отмечается, что директива будет пересмотрена в случае изменения обстоятельств.

Отмена рейсов Белавиа

После инцидентом с принудительной посадкой пассажирского рейса и задержанием оппозиционного блогера и журналиста Романа Протасевича, Украина, страны ЕС и еще ряд государств прекратили авиасообщение с Беларусью.

Белорусским самолетам запрещено попадать в воздушное пространство этих стран, в связи с этим, национальная авиакомпания страны Белавиа отменила рейсы в 21 направлении.

Подробнее об отмене рейсов из Беларуси читайте на Фактах ICTV.

Источник: EASA 

Фото: Unsplash

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