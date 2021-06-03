США объявили борьбу с коррупцией в мире приоритетом нацбезопасности

3 июня 46-й президент США Джо Байден подписал меморандум о борьбе с коррупцией во всем мире. Документ определяет эту борьбу одной из приоритетных задач в сфере национальной безопасности Штатов.

Как сообщают в Белом доме, это сделает более прозрачной мировую финансовую систему.

Согласно меморандуму, в течение 200 дней американское правительство должно подготовить рекомендации для администрации Штатов и партнеров по борьбе с коррупцией.

В частности, эти рекомендации должны позволить Америке и ее союзникам:

модернизировать, координировать и поддерживать усилия по эффективной борьбе с коррупцией;

преодолевать незаконные финансовые потоки;

привлекать к ответственности коррупционеров;

развивать международные партнерства;

улучшать между народами помощь.

— Я выдаю Меморандум о исследовании национальной безопасности, чтобы сделать борьбу с коррупцией одним из основных интересов безопасности США, — заявил Байден.

По словам американского лидера, Америка будет подавать пример как в партнерстве с союзниками, гражданским обществом, так и с частным сектором в борьбе с коррупцией.

— Но это миссия для всего мира. И мы все должны поддержать отважных граждан, которые требуют честного и прозрачного управления, — подчеркнул он.

Антикоррупционный портал в Украине

1 июня Верховная Рада приняла законопроект №3450 о внесении изменений в закон О предотвращении коррупции.

В документе говорится о создании Единого портала сообщений обличителей, где можно анонимно пожаловаться на факт коррупции.

Подробнее о портале сообщений о коррупции в Украине — читайте на Фактах ICTV.