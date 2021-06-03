Это и есть его безумная цель: Мельник о планах Путина относительно Украины

Ситуация на российско-украинской границе остается напряженной, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин отвел часть своих войск. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник немецкому военно-политическому журналу loyal.

— Ситуация по-прежнему остается очень напряженной. Лишь незначительная часть российских войск была на самом деле отведена. Тяжелая техника осталась там же, куда ее стянули в течение последних недель. Это дает нам повод для беспокойства. Угроза войны отнюдь не исчезла.

Мельник отметил, что это было не просто бряцание оружием со стороны РФ, а реальная опасность нового масштабного нападения на Украину.

— Путин сконцентрировал на нашей границе от 100 до 120 тыс. солдат, оснащенных новейшем оружием. Наша армия насчитывает всего 246 тыс. военных. К сожалению, массированное вооруженное нападение России на Украину возможно в любой момент, — отметил посол.

Также он добавил, что Путин до сих пор стремится захватить Украину и назвал это стремление президента России сумасшедшей целью.

— Его план, как и раньше, заключается в уничтожении Украины как независимого государства. Это и есть его безумная цель. Прозападный и демократическое развитие моей родины для Путина — это как бельмо на глазу, потому что это угрожает его тоталитарном и коррупционном режима.

Мельник отметил, что хотя украинская армия уступает во многих аспектах российской, но Путин недооценил оборонительные способности украинском и сломал на этом зубы.

Российские войска на границе

В конце мая главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что Россия продолжает удерживать около 80 тыс. личного состава и значительное количество вооружения и военной техники возле различных участков границы с Украиной.

Кроме того, по его словам, в Азово-Черноморском регионе все еще остаются корабли и катера, переброшенные на усиление российской группировки с Северного флота и Каспийской флотилии.

Источник: Посольство Украины в ФРГ