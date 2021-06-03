В Испании женщину приговорили к 6 месяцам за установку пиратских Windows и Office

Верховный суд Испании приговорил женщину, которая имеет небольшой бизнес в мадридском районе Вальекас, к шести месяцам заключения и штрафу в €3,6 тыс. за установку на двух компьютерах пиратских версий Windows и Office.

Это первый случай, когда Верховный суд Испании принял обвинительный приговор по делу о пиратстве против интеллектуальной собственности.

Женщину уличили в ноябре 2017 года. Правоохранители обнаружили, что на двух из восьми компьютеров, находящихся в ее офисе, были установлены нелицензионные версии Windows и Office.

В своем постановлении судья ссылался на реформу Уголовного кодекса 2015 года, которая предусматривает ответственность за экономическую эксплуатацию продуктов без лицензий.

Кроме шести месяцев за решеткой женщина должна заплатить штраф в размере стоимости двух лицензий — операционной системы Windows и пакета Office (в него входят такие программы как Word и Excel).

Сначала приговор женщине вынес провинциальный суд, но она решила обжаловать его в Верховном суде, который и подтвердил его в полном объеме.

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Источник: El Mundo