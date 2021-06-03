В Израиле завершили формирование новой правительственной коалиции, в которую не вошла партия нынешнего премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху Ликуд.

Лидер оппозиционной партии Еш Атид Яир Лапид сообщил, что коалиция договорилась о формировании нового правительства Израиля без нынешнего премьер-министра Беньямина Нетаньяху и его партии Ликуд.

— Я объявил президенту государства Ривлин, что мне удалось успешно завершить переговоры по формированию правительства, — написал Лапид в Twitter.

Первым правительство возглавит глава партии Ямина Нафтали Беннет, а спустя два года на посту премьер-министра его сменит на такой же срок до новых выборов Яир Лапид.

Состав нового правительства вскоре должен утвердить Кнессет, в котором всего 120 мест.

В то же время сообщается, что действующий премьер Нетаньяху еще может повлиять на депутатов и попробовать их проголосовать против новой коалиции.

В партии Еш Атид, которая является второй по численности в Кнессете после Ликуда, есть 17 мест в парламенте. Шесть мест в парламенте у партии левых социал-демократов и сионистов Мерец. Также к коалиции присоединились левоцентристы из Аводы (семь мандатов), правые Наш дом — Израиль (семь мандатов), партия Ямина (шесть мест) и либеральный сине-белый альянс Кахоль-Лаван (восемь мест).

Также в переговорах участвовали: национал-либеральная партия Тиква Хадаша (шесть мест) и арабский РААМ (четыре мандата). Интересно, что арабы впервые войдут в правящую коалицию.

Перечисленные фракции имеют цель завершить правления Нетаньяху. Эта коалиция неофициально получила название правительство изменений.

После мартовских выборов Нетаньяху так и не смог сформировать правительство. В начале мая Лапид заручился поддержкой 56 депутатов и получил от президента Ривлина мандат на формирование правительства. Его должны были сформировать до полуночи в ночь со 2 и 3 июня.

В Израиле выбрали нового президента

2 июня парламент Израиля Кнессет избрал нового президента страны. Им стал 60-летний председатель Еврейского агентства (Сохнут) Ицхак Герцог.

Он одержал победу над 67-летней учительницей и активисткой Мирьям Перец. По Герцога в первом туре проголосовали 87 парламентариев страны против 26-ти за Перец.

Подробнее об одиннадцатом президенте Израиля Ицхаке Герцоге читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: The Jerusalem Post