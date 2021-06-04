Байден запретил американцам инвестировать в 59 китайских компаний, в частности в Huawei

Президент США Джо Байден подписал указ, которым запретил инвестировать в 59 китайских компаний, которые, по мнению Белого дома, подрывают безопасность страны.

Соответствующий документ вступает в силу со 2 августа этого года.

В так называемый черный список из 59 компаний попали:

одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co. Ltd;

компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC);

производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC);

телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group Co. Ltd., China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group Co. Ltd.;

строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC) и другие.

Подписанный указ запретит любому человеку из США участвовать в продаже или покупке каких-либо ценных бумаг, продаваемых на бирже.

Санкции против Китая

В марте этого года Канада ввела санкции против чиновников Китая из-за нарушения прав человека.

В список попали четыре китайских чиновника и одна организация. Тогда же санкции за нарушение прав человека в Китае, России, Северной Корее, Эритрее, Южном Судане и Ливии утвердил Европейский Союз.

Источник: Белый дом