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Вікторія Гірко |

Байден запретил американцам инвестировать в 59 китайских компаний, в частности в Huawei

джо байден

Президент США Джо Байден подписал указ, которым запретил инвестировать в 59 китайских компаний, которые, по мнению Белого дома, подрывают безопасность страны.

Соответствующий документ вступает в силу со 2 августа этого года.

В так называемый черный список из 59 компаний попали:

  • одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co. Ltd;
  • компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC);
  • производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC);
  • телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group Co. Ltd., China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group Co. Ltd.;
  • строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC) и другие.
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Подписанный указ запретит любому человеку из США участвовать в продаже или покупке каких-либо ценных бумаг, продаваемых на бирже.

Санкции против Китая

В марте этого года Канада ввела санкции против чиновников Китая из-за нарушения прав человека.

В список попали четыре китайских чиновника и одна организация. Тогда же санкции за нарушение прав человека в Китае, России, Северной Корее, Эритрее, Южном Судане и Ливии утвердил Европейский Союз.

Источник: Белый дом

Фото: Depositphotos

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