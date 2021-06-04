В Копенгагене построят искусственный остров за $3,3 млрд

Парламент Дании в пятницу одобрил строительство искусственного острова в Копенгагене стоимостью 20 млрд крон ($3,3 млрд).

Ожидается, что территория заселят менее 35 тыс. человек. Остров планируют соединить с центром города тоннелем и линией метро.

Остров предлагают назвать Линеттольмен. Критики строительства отмечают недостаточное изучении экологических последствий его строительства. Работы должны начаться в 2035 году и завершиться к 2070 году.

Искусственный остров будет размером около 3 квадратных километров. Он также будет служить в качестве защиты от будущих наводнений в Копенгагене в результате повышения уровня моря.

Его хотят построить севернее от острова Рефсхалееэн, который сейчас принадлежит компании Ejendomsselskabet Refshaleøen A/S и нескольким пенсионным фондам.

Читайте Таиланд откроет остров Пхукет для вакцинированных туристов

План строительства Линеттольмена представлен бывшим правоцентристским правительством премьер-министра Ларса Локке Расмуссена в октябре 2018 года и сразу же утвержден муниципалитетом Копенгагена.

Власти Мальдив допустила исчезновения страны к 2100 году

Мальдивы могут исчезнуть к концу века, если мир не будет действовать быстро и слаженно в борьбе с изменениями климата.

Такое заявление сделала министр окружающей среды, изменения климата и технологий страны Аминат Шауна.

Она отметила, что если экологический вред будет продолжаться текущими темпами, то страна уйдет под воду к 2100 году.