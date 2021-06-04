Защита демократии: в Белом доме назвали одну из главных тем визита Байдена в Европу

Одной из главных тем визита президента США Джо Байдена в Европу станет защита демократии перед лицом авторитаризма как внутри страны, так и, безусловно, во всем мире.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Джо Байден всегда считал, что США становятся сильнее, работая с партнерами и союзниками, многие из которых входят в состав G7 и НАТО.

Именно поэтому он примет участие в саммите Большой семерки в Корнуолле, который состоится 11-13 июня. После этого Байден отправится в Брюссель, где примет участие в саммите НАТО 14 июня, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов НАТО, трансатлантической безопасности и коллективной обороне.

Кроме того, 15 июня состоится саммит США-ЕС, а 16 — встреча Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча Байдена и Путина

Встреча президентов США и России состоится в Женеве. Это официально подтвердили администрации обоих президентов.

Джо Байден и Владимир Путин встретятся 16 июня. Президент США заявил, что намерен обсудить нарушение прав человека с президентом РФ. Также в повестке дня встречи агрессия России против Украины.