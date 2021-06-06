В Африке боевики напали на деревню — погибли более 130 мирных жителей

В Буркина-Фасо (Африка) боевики устроили кровавую резню в деревне Солхан. В результате нападения погибли по меньшей мере 132 мирных жителя, еще 40 людей получили ранения.
По этой причине объявили 72-часовой национальный траур. Вооруженные неизвестные напали ночью на деревню. Боевики также сожгли дома местных жителей и рынок.
Местные власти назвали нападавших террористами, хотя в настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.
В Организации Объединенных Наций заявили, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш возмущен нападением, поскольку жертвами, в частности, стали семеро детей.
Всплеск террористического насилия в Африке вызывает беспокойство у всего мира. На прошлой неделе президент Нигера заявил, что нападавшие теперь ходят с оружием. Раньше к нему не было доступа ни у одной группировки.
#Solhan les images sont insoutenables. 160 personnes tuées dans une attaque terroriste enterrée dans une fausse commune. #Burkina #lwili pic.twitter.com/euBSQgBRbX
— Bassératou KINDO (@KindoB) June 5, 2021
Похищение детей в Нигерии
Последнее время также участились трагически случаи в Нигерии. Неизвестные ворвались на мотоциклах и устроили стрельбу. Один человек погиб и еще один получил ранения.
Затем вооруженные боевики похитили учеников исламской школы с целью выкупа. По данным местных властей, нет точно количества похищенных детей, однако по меньшей мере похитили около 150 учеников.