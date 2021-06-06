Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Захарченко |

В Африке боевики напали на деревню — погибли более 130 мирных жителей

В Африке боевики напали на деревню — погибли более 130 мирных жителей

В Буркина-Фасо (Африка) боевики устроили кровавую резню в деревне Солхан. В результате нападения погибли по меньшей мере 132 мирных жителя, еще 40 людей получили ранения.

По этой причине объявили 72-часовой национальный траур. Вооруженные неизвестные напали ночью на деревню. Боевики также сожгли дома местных жителей и рынок.

Местные власти назвали нападавших террористами, хотя в настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

Читайте
В Нигерии перевернулось судно: около 140 людей пропали без вести

В Организации Объединенных Наций заявили, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш возмущен нападением, поскольку жертвами, в частности, стали семеро детей.

Всплеск террористического насилия в Африке вызывает беспокойство у всего мира. На прошлой неделе президент Нигера заявил, что нападавшие теперь ходят с оружием. Раньше к нему не было доступа ни у одной группировки.

Похищение детей в Нигерии

Последнее время также участились трагически случаи в Нигерии. Неизвестные ворвались на мотоциклах и устроили стрельбу. Один человек погиб и еще один получил ранения.

Затем вооруженные боевики похитили учеников исламской школы с целью выкупа. По данным местных властей, нет точно количества похищенных детей, однако по меньшей мере похитили около 150 учеников.

Источник: CNN

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка