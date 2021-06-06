В Африке боевики напали на деревню — погибли более 130 мирных жителей

В Буркина-Фасо (Африка) боевики устроили кровавую резню в деревне Солхан. В результате нападения погибли по меньшей мере 132 мирных жителя, еще 40 людей получили ранения.

По этой причине объявили 72-часовой национальный траур. Вооруженные неизвестные напали ночью на деревню. Боевики также сожгли дома местных жителей и рынок.

Местные власти назвали нападавших террористами, хотя в настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

В Организации Объединенных Наций заявили, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш возмущен нападением, поскольку жертвами, в частности, стали семеро детей.

Всплеск террористического насилия в Африке вызывает беспокойство у всего мира. На прошлой неделе президент Нигера заявил, что нападавшие теперь ходят с оружием. Раньше к нему не было доступа ни у одной группировки.

#Solhan les images sont insoutenables. 160 personnes tuées dans une attaque terroriste enterrée dans une fausse commune. #Burkina #lwili pic.twitter.com/euBSQgBRbX — Bassératou KINDO (@KindoB) June 5, 2021

Похищение детей в Нигерии

Последнее время также участились трагически случаи в Нигерии. Неизвестные ворвались на мотоциклах и устроили стрельбу. Один человек погиб и еще один получил ранения.

Затем вооруженные боевики похитили учеников исламской школы с целью выкупа. По данным местных властей, нет точно количества похищенных детей, однако по меньшей мере похитили около 150 учеников.