Грозит до 10 лет тюрьмы: в Чехии задержали четверых жителей Закарпатья

Чешская полиция провела масштабную спецоперацию для задержания четверых украинцев, которые занимались нелегальным трудоустройством соотечественников.

В оперативных мероприятиях, которые проводились в конце апреля, принимали участие около ста полицейских и 50 сотрудников таможни.

В результате были задержаны четверо жителей Закарпатья в возрасте от 34 до 43 лет. Они являются членами одной семьи и помогали жителям Украины найти работу на территории Чехии, за что удерживали процент от заработной платы.

По данным полиции, фирмы, через которые трудоустраивали украинцев, были разбросаны по всей территории страны. В основном они работали на аграрных и сельскохозяйственных предприятиях.

— Мы задержали главаря банды, который называет себя боссом, членов его семьи и еще двух мужчин, которые перевозили рабочих по Чехии, — сказал на пресс конференции в Пардубице следователь Ондржей Старый.

Мужчинам предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как украинцев заманивают на заработки

Рекрутинг украинцев в Польше продолжается весьма активно, но на пунктах пропуска на границе пока ажиотажа не наблюдают.

Местные работодатели делают все возможное, чтобы заманить как можно больше рабочих рук из Украины.

Некоторые фирмы даже предлагают вакцинацию от коронавируса.