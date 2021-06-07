На избирательные участки в Мексике подбросили коробки с отрезанными человеческими головами

В Мексике неизвестные подбросили отрезанные человеческие головы на избирательные участки.

В воскресенье, 6 мая, в стране прошли выборы в федеральные и местные органы власти. Инцидент произошел в штате Нижняя Калифорния.

Уже через час после начала голосования в городе Террасас-дель-Валле на участке 1440 рядом с урнами для бюллетеней кто-то оставил картонную коробку.

Когда члены избирательной комиссии открыли находку, внутри они увидели отрезанную человеческую голову.

Примерно в то же время в этом же городе на участок 1431 подбросили спортивную сумку с останками человеческого тела, в том числе отрезанной головой.

На место инцидентов прибыли десятки правоохранителей, после чего был установлен периметр безопасности. Было ли в планах злоумышленников сорвать избирательный процесс, пока неизвестно.

Выборы в Мексике

6 июня в Мексике состоялись самые масштабные выборы в истории краигы.

В стране продолжается период реформ: по мнению экспертов, если правящая коалиция получит две трети голосов, чтобы попасть в парламент, конституционные реформы продолжатся.

Источник: Punto Norte