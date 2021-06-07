Взорвал себя во время столкновения с конкурентами: главарь Боко Харам совершил самоубийство

Главарь нигерийской террористической организации Боко Харам Абубакар Шекау покончил жизнь самоубийством.

Он якобы подорвал себя в ходе боя с боевиками конкурирующей группировки Вилаят Центральная Африка в лесу Самбиса на северо-востоке Нигерии.

По словам главаря африканского подразделения ИГИЛ Абу Мусаба аль-Барнави, Шекау предлагали покаяться и объединить группировки, однако он предпочел совершить самоубийство.

При этом ни в Боко Харам, ни в правительстве Нигерии появившуюся информацию никак не комментируют.

Бригадный генерал местной армии Мохаммед Йерима рассказал, что военные пытаются получить подтверждение смерти Шекау, и не будут делать никаких заявлений по этому поводу, пока не получат железные доказательства.

Слухи о гибели главаря Боко Харам ходили уже неоднократно, однако тот каждый раз оказывался жив.

Теракт на юге Ливии

Накануне вечером на юге Ливии смертник активировал взрывное устройство, пересекая на автомобиле одно из КПП.

Ответственность на себя взяли боевики террористической организации Исламское государство.

В результате взрыва погибли двое правоохранителей, а еще пятеро получили ранения.