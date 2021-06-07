В отношениях с Путиным Байден повторяет ошибки Обамы — The Times

Байден повторяет внешнеполитические ошибки Обамы – с таким заголовком 7 июня вышла статья в The Times. Автор публикации, прогнозируя последствия будущей встречи Джо Байдена и Владимира Путина, называет ошибкой желание Белого дома приоритетом внешней политики сделать Китай.

Издание отмечает, что во время поездки Байдена “будут теплые слова для друзей и холодные — для российского лидера”, но на самом деле Путину нечего бояться, потому что Европа в застое.

– Президент Байден пришел к власти, надеясь перезапустить Атлантический альянс как часть глобальной коалиции для борьбы с экзистенциальной угрозой Китая. Его желание припарковать проблему России и приоритезировать Китай даст обратный эффект и взбодрит Путина, – говорится в публикации.

В частности Байдена критикуют за снятие cанкций против Северного потока-2, потому что они “раздражали немцев, которые считали американское давление высокомерным или, еще хуже, эгоистичным, поскольку американский экспорт сжиженного природного газа выиграл бы от провала этого проекта”.

По мнению издания, такой рассчет ошибочен и сыграет на руку Путину.

– Кажется, команда Байдена повторяет ошибки администрации Обамы. Отвернувшись от союзников, начала искусственный и контрпродуктивный перезапуск с Россией и осуществила безрезультатный поворот к Азии, — отмечает автор публикации.

Встреча Байден-Путин

16 июня состоится встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Лидеры обсудят в Женеве ряд вопросов, в частности агрессию РФ против Украины.

В то же время в Белом доме заявили, что не рассчитывают на результативность встречи и решение всех вопросов и вызовов в отношениях между странами.