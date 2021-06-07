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Валентина Летяк |

В отношениях с Путиным Байден повторяет ошибки Обамы — The Times

джо байден

Байден повторяет внешнеполитические ошибки Обамы – с таким заголовком 7 июня вышла статья в The Times. Автор публикации, прогнозируя последствия будущей встречи Джо Байдена и Владимира Путина, называет ошибкой желание Белого дома приоритетом внешней политики сделать Китай.

Издание отмечает, что во время поездки Байдена “будут теплые слова для друзей и холодные — для российского лидера”, но на самом деле Путину нечего бояться, потому что Европа в застое.

– Президент Байден пришел к власти, надеясь перезапустить Атлантический альянс как часть глобальной коалиции для борьбы с экзистенциальной угрозой Китая. Его желание припарковать проблему России и приоритезировать Китай даст обратный эффект и взбодрит Путина, – говорится в публикации.

В частности Байдена критикуют за снятие cанкций против Северного потока-2, потому что они “раздражали немцев, которые считали американское давление высокомерным или, еще хуже, эгоистичным, поскольку американский экспорт сжиженного природного газа выиграл бы от провала этого проекта”.

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По мнению издания, такой рассчет ошибочен и сыграет на руку Путину.

– Кажется, команда Байдена повторяет ошибки администрации Обамы. Отвернувшись от союзников, начала искусственный и контрпродуктивный  перезапуск с Россией и осуществила безрезультатный поворот к Азии, — отмечает автор публикации.

Встреча Байден-Путин

16 июня состоится встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Лидеры обсудят в Женеве ряд вопросов, в частности агрессию РФ против Украины.

В то же время в Белом доме заявили, что не рассчитывают на результативность встречи и решение всех вопросов и вызовов в отношениях между странами.

Источник: The Times

Фото: Depositphotos

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