Чехия откроет границы для граждан ЕС: условия въезда

В связи с улучшением ситуации, связанной с пандемией Covid-19, Чешская Республика снова открывает свои границы для граждан Сербии и стран-членов Евросоюза с 21 июня.

Однако туристам следует соблюдать определенное условие. Путешественники должны предоставить справку о Covid-вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус.

Такой режим въезда в Чехию уже действует для граждан Австрии, Германии, Венгрии, Польши, Словакии и Словении, входящих в ЕС, на двусторонней основе.

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Чешское правительство увеличило и лимит на посещение культурных мероприятий: до 1 тыс. человек в помещении и до 2 тыс. человек на открытом воздухе.

Коронавирус в Чехии

Благодаря улучшению ситуации с коронавирусом в Чехии также уже открыли магазины, рестораны, кинотеатры, театры и концертные залы.

В Чехии с населением 10,7 млн человек с начала пандемии зарегистрировали около 1,66 млн случаев Covid-19 и более 30 тыс. летальных случаев.

Однако суточный прирост Covid-19 существенно снизился: за последнюю неделю в Чехии фиксируют менее 500 новых случаев за день.

Источник: Barron’s