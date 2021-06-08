В Колумбии не утихают массовые протесты: погибли уже 58 человек

В ходе массовых акций протеста в Колумбии, которые продолжаются уже шестую неделю, погибли по меньшей мере 58 человек.

По всей стране продолжаются столкновения протестующих с правоохранителями, а на крупнейших дорогах были установлены блокпосты.

Манифестанты обвиняют полицию в чрезмерной жестокости и неправомерных задержаниях, в частности, офис уполномоченного по правам человека получил по меньшей мере 400 таких жалоб.

Кроме того, зафиксированы случаи, когда силовики игнорировали вооруженных людей, которые расстреливали мирных демонстрантов из автоматического оружия.

В связи со сложившейся ситуацией на этой неделе Колумбию посетят представители Межамериканской комиссии по правам человека. Они проведут встречи с правительством, с протестующими, а также с представителями местных правозащитных организаций.

Накануне президент страны Иван Дуке объявил о начале реформы полиции. В частности, правоохранители будут обязаны носить нательные камеры. При этом главное требование протестующих – чтобы оценку действий правоохранителей передали под юрисдикцию гражданских судов, а не полицейских трибуналов – в законопроекте не учтено.

Антиправительственные протесты начались в Колумбии после публикации правительством плана по повышению налогов для населения. Позже Кабмин отказался от своей идеи, однако митинги не прекратились.

Активисты требуют, чтобы власти страны приняли пакет социально-экономических мер, а также перевода полиции из Министерства обороны в Министерство внутренних дел.

Сожжение Дворца правосудия в колумбийском Тулуа

В конце мая протестующие сожгли Дворец правосудия в городе Тулуа, расположенном на западе Колумбии.

Демонстранты подожгли здание и долгое время не позволяли пожарным приступить к его тушению.

Министр юстиции страны Уилсон Руис назвал произошедшее террористическим актом.