Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok в США

Президент США Джо Байден в среду, 9 июня, подписал указ, отменяющий указ 45-го президента страны Дональда Трампа о запрете китайских социальных сетей TikTok и WeChat.

В распоряжении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что Байден призывает министра торговли Джину Раймондо расследовать положения, связанные с иностранными угрозами.

В ноябре 2019 года органы нацбезопасности США начали расследование в отношении владельца социальной сети TikTok, которой владеет китайская компания ByteDance Technology.

6 августа 2020 года Дональд Трамп подписал указ О борьбе с угрозой, которая якобы поступает от китайских приложений TikTok и WeChat. Свои требования он аргументировал требованиями нацбезопасности и опасениями, что данные американцев могут передать властям КНР.

Согласно указу Трампа, социальные сети должны были запретить 12 ноября. Чтобы избежать запрета компания ByteDance Technology согласилась продать 20% акций Oracle и Walmart.

Полноценная блокировки приложений на территории США постоянно откладывалась.

Встреча Байдена и Путина

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве.

Предстоящую встречу Путина и Байдена в Женеве не все воспринимают положительно. Немало американских политиков выступили с критикой, а французская пресса отмечает, что консенсуса достичь не удастся.

Факты ICTV собрали обзор иностранных изданий об ожиданиях от встречи президентов США и РФ.