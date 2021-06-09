Семья задержанной в Минске девушки белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича Софии Сапеги получила первые письма от нее из СИЗО КГБ. В частности, она просит не обвинять Романа в ее задержании.

Так, София описывает жизнь в следственном изоляторе. По ее словам, она много читает и тренируется.

— Я держусь, очень много читаю. Уже дочитала Тревожное счастье Ивана Шамякина. 600 страниц за три дня. Приседаю утром и веду дневник. Теперь на такие вещи времени у меня достаточно, — пишет девушка.

В то же время София просит родителей не обвинять Протасевича в ее задержании.

— Пожалуйста, не стоит обвинять Рому в том, что все так получилось. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью, — объяснила она.

Также девушка отметила, что единственный страх, который ее терзает — это страх отстать от жизни.

— Боюсь выйти никем и совершенно ненужной обществу. Про это очень горько думать. Кажется, что в жизни еще много чего случится, а я это пропущу. Мне не хотелось бы это писать, но поделиться не с кем и я не удержалась. Простите, — пишет девушка.

Также София отметила, что если бы не арест, то она уже защитила бы магистерскую работу, а после — пошла бы с Романом в ресторан, пить шампанское, есть пасту, встречать лето, целоваться и любить.

В письмах Сапега отмечает, что ее регулярно посещает врач и колет глюкозу для аппетита.

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Задержание Протасевича и Сапеги

23 мая самолет Ryanair, на борту которого находились основатель Telegram-канала Роман Протасевич и его девушка София Сапега, принудительно посадили в Минске.

Авиадиспетчеры местного аэропорта сообщили о якобы заминировании рейса.

В результате чего белорусские силовики задержали Протасевича и Сапегу, а вскоре стало известно, что они оба находятся в минском СИЗО КГБ.