Обсуждали перевозку Бука: суд в Гааге заслушал новые доказательства по делу MH17

На сегодняшнем заседании окружного суда города Гаага были обнародованы записи переговоров между обвиняемыми в уничтожении в небе над Донбассом малайзийского Boeing MH17, которые раньше никогда не публиковались.

Люди, которые были идентифицированы как россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко, обсуждали перемещения ракетного комплекса Бук-М1, который Россия передала боевикам так называемой ДНР.

Согласно представленным на суде записям, обвиняемые договорились разместить зенитно-ракетный комплекс в поле, неподалеку от села Первомайское, откуда и была затем выпущена ракета по гражданскому авиалайнеру.

Из разговоров между Харченко и Дубинским становится ясно, что за транспортировку и охрану ЗРК отвечал Харченко. Телефон украинца также подключался к вышкам, расположенным в Зугрэсе, Шахтерске в Снежном, что соответствует движению Бука.

Кроме того, представлены переговоры Гиркина с его российскими кураторами, в ходе которых он буквально за несколько дней до уничтожения самолета жаловался на тяжелые бои с украинской армией и просил предоставить ему системы ПВО, которые могли бы помочь в борьбе с авиацией ВСУ.

Суд по MH17: в Гааге начались слушания дела по существу

В понедельник, 7 июня, окружной суд Гааги в ходе очередной серии заседаний начал рассмотрение дела об уничтожении рейса МН17 по существу.

Слушания продлятся до 10 июня и на них на рассмотрение коллегии выносят доказательства, ранее не публиковавшиеся в широком доступе.

Затем обвинению дадут два дня для представления улик, не содержащихся в материалах дела, а затем защите дадут возможность с ними ознакомиться.