Пандемия коронавируса привела к тому, что в мире приостановился процесс борьбы с детским трудом и впервые за 20 лет пошел в обратную сторону.

Международная организация труда и Детский фонд ООН обнародовали совместный отчет в котором говорится, что к детскому труду привлечено 160 млн детей, что почти на 8,5 млн больше, чем четыре года назад.

Почти половина из них (79 млн) работают на опасных работах, представляющих угрозу их здоровью и жизни.

Особенно тяжелая ситуация зафиксирована в странах Африки, расположенных к югу от пустыни Сахары. Там, бедность и отсутствие адекватного социальной защиты привели к тому, что за четыре года еще 16,6 млн несовершеннолетних были привлечены к детскому труду.

Закрытие школ, связанное с пандемией коронавируса, приводит к тому, что дети начинают работать больше и в худших условиях. То, что во время карантина доход социально незащищенных семей упал до минимума, также приводит к росту объема детского труда.

Детская порнография

Еще более ужасным явлением, которое пока не удается искоренить в современном мире является детская порнография.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Украина занимает третье место в мире по количеству поставки детской порнографии.

Она также отметила, что за 2021 год значительно возросло количество детей, пострадавших от изнасилований.

Источник: Детский фонд ООН