10 июня президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи обсудили ряд тем внешней политики. В частности, они говорили о Китае, Иране, Афганистане и РФ.

Американский лидер и британский премьер обсудили важность отношений между их странами. Ведь, как они отметили, это нужно для защиты граждан, повышение процветания в странах и продвижения ценностей в мире.

Между тем лидеры говорили о внешнеполитических вопросах, которые касаются Афганистана, Китая, Ирана и России.

Однако главной темой беседы Байдена и Джонсона были отношения США и Великобритании.

Так, они подтвердили решение развивать сотрудничество, расширяя торговлю и продвигаясь к будущему соглашению о свободной торговле между двумя странами.

— Великобритания и США договорились работать над восстановлением поездок и продолжать обмениваться информацией, которая поможет победить пандемию коронавируса как и в этих двух странах, так и на международном уровне, — сообщают в британском правительстве.

В то же время лидеры пришли к выводу, что ЕС и Великобритания несут ответственность за обеспечение беспрепятственной торговли между Северной Ирландией, Великобританией и Республикой Ирландия.

Визит Байдена в Европу

Недавно в Букингемском дворце сообщали, что королева Елизавета II встретится с Джо Байденом и его женой Джилл Виндзорском замке 13 июня.

В общем президентШтатив планирует пробыть в Великобритании с 11 по 13 июня. Там он примет участие в саммите G7.

Источник: правительство Великобритании