10 июня президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи обсудили ряд тем внешней политики. В частности, они говорили о Китае, Иране, Афганистане и РФ.
Американский лидер и британский премьер обсудили важность отношений между их странами. Ведь, как они отметили, это нужно для защиты граждан, повышение процветания в странах и продвижения ценностей в мире.
Между тем лидеры говорили о внешнеполитических вопросах, которые касаются Афганистана, Китая, Ирана и России.
Однако главной темой беседы Байдена и Джонсона были отношения США и Великобритании.
Так, они подтвердили решение развивать сотрудничество, расширяя торговлю и продвигаясь к будущему соглашению о свободной торговле между двумя странами.
— Великобритания и США договорились работать над восстановлением поездок и продолжать обмениваться информацией, которая поможет победить пандемию коронавируса как и в этих двух странах, так и на международном уровне, — сообщают в британском правительстве.
В то же время лидеры пришли к выводу, что ЕС и Великобритания несут ответственность за обеспечение беспрепятственной торговли между Северной Ирландией, Великобританией и Республикой Ирландия.
Визит Байдена в Европу
Недавно в Букингемском дворце сообщали, что королева Елизавета II встретится с Джо Байденом и его женой Джилл Виндзорском замке 13 июня.
В общем президентШтатив планирует пробыть в Великобритании с 11 по 13 июня. Там он примет участие в саммите G7.
Источник: правительство Великобритании