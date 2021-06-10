Во Франции суд приговорил 28-летнего Дамьена Тареля к четырем месяцам тюрьмы за пощечину президенту страны Эммануэлю Макрону. Прокурор в суде требовал для подозреваемого 1,5 года лишения свободы.
Мужчину обвиняли по статье Уголовного кодекса Франции о насилии в отношении лица, наделенного властью. Ему грозило до 8 лет тюрьмы и штраф в размере €45 тыс.
Во время заседания суда прокурор потребовал для подозреваемого 18 месяцев заключения, но в итоге суд приговорил Тареля к четырем месяцам тюрьмы.
Отметим, ранее Макрон призвал не преувеличивать масштабы случившегося.
Пощечина Макрону
8 июня во Франции мужчина дал пощечину Макрону. Это произошло во время официального визита главы государства в Дром — департамент на юго-востоке Франции.
Президент Франции подошел близко к толпе и, вероятно, хотел пожать руку мужчине, но тот замахнулся и дал ему пощечину.
Охранники Макрона быстро отреагировали и забрали его от людей. Полиция задержала двух мужчин.
Источник: BFM24