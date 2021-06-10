Таможенно-пограничная служба США выявила 180 034 мигранта на американо-мексиканской границе в мае. Преимущественно все они – взрослые, которые передвигались поодиночке.
Такое количество является самым большим показателем за время гуманитарного кризиса с апреля 2000 года.
В апреле 2021 года количество мигрантов составило 178 854, в марте – 172 000.
Зато количество детей из Центральной Америки без сопровождения взрослых в мае сократилось до 10 765, тогда как в апреле их было 13 940.
Впрочем исполняющий обязанности помощника секретаря Министерства здравоохранения США Джо Юн Чан заявляет, что количество детей-мигрантов за последние три месяца является беспрецедентным.
Приложение для сбора данных о беженцах из Мексики
В июне погранично-таможенная служба США начала использовать приложение для сбора и хранения данных о беженцах из Мексики до того, как они пересекут границу.
Программа использует технологию распознавания лиц, геолокации и облачных вычислений.
Данные мексиканцев, ищущих убежища, международные и неправительственные организации присылают пограничникам через программу. Последние проверяют информацию и решают, допускать ли гражданина Мексики в США.
Источник: BBC