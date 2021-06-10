Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала создать международный трибунал для расследования военных преступлений самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом Тихановская заявила во время выступления в Сенате в Праге.
— Мы не можем позволить диктаторам писать историю, — сказала оппозиционер.
Она также назвала репрессии против оппозиции и свободы слова террором и подчеркнула, что такого террора страна не видела со времен сталинизма.
Признание Тихановской президентом
8 июня спикер Сената Милош Вистрчил рассказал, что Чехия признает Светлану Тихановскую избранным президентом Беларуси.
Также Милош Вистрчил подчеркнул важность усиления санкций против Лукашенко и его режима.
Политик отметил, что Лукашенко должен быть наказан за свои действия.