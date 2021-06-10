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Софія Зінов'єва |

Мы не можем позволить диктаторам писать историю: Тихановская призвала Сенат действовать

Світлана Тихановська

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала создать международный трибунал для расследования военных преступлений самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом Тихановская заявила во время выступления в Сенате в Праге.

— Мы не можем позволить диктаторам писать историю, — сказала оппозиционер.

Она также назвала репрессии против оппозиции и свободы слова террором и подчеркнула, что такого террора страна не видела со времен сталинизма.

Признание Тихановской президентом

8 июня спикер Сената Милош Вистрчил рассказал, что Чехия признает Светлану Тихановскую избранным президентом Беларуси.

Также Милош Вистрчил подчеркнул важность усиления санкций против Лукашенко и его режима.

Политик отметил, что Лукашенко должен быть наказан за свои действия.

Фото: Depositphotos

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