Столтенберг обсудил с Зеленским саммит НАТО и реформы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал президента Украины Владимира Зеленского не забывать о реформах. Это произошло во время обсуждения саммита Североатлантического альянса, который состоится в Брюсселе 14 июня.

В частности, во время разговора, 10 июня, украинский лидер и генсек Альянса обсуждали тему безопасности и агрессивные действия России.

— Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе и недопустимо военное наращивание РФ, — объяснил Столтенберг.

По словам генсека, он отметил неизменную политическую и практическую поддержку Украины, а также призывал к дальнейшему внедрению реформ в стране.

Саммит НАТО

Лидеры стран-членов НАТО встретятся на саммите в Брюсселе 14 июня. В частности, на повестке дня — предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Однако участие в саммите официального Киева, как и других стран-партнеров НАТО, не предусмотрено. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Источник: Йенс Столтенберг