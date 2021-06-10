Во Франции заменили мэра, который руководил городом из тюремной камеры

Во Франции в городке Дравей заменили мэра Жоржа Трона, который руководил городом из тюрьмы. Чиновник был осужден за изнасилование.

Трона заменили на фоне протестов и крики со стороны общества и женских правозащитных организаций. На этом посту Трона заменил его заместитель Ричард Прива.

Жорж Трон подал в отставку в конце мая после более 25 лет пребывания в должности. Четыре месяца со своего пребывания на посту городского головы он провел в тюремной камере.

Трон отметил, что не считает себя виновным, ведь еще остаются возможности апелляции. Именно поэтому он имел право управлять городом из тюрьмы. В частности, на заседаниях городского совета зачитывали заявления от имени Трона, который физически находился за решеткой.

Его решение продолжать управлять городком с 30 тыс. населения в южном пригороде Парижа, возмутило оппозицию и правозащитные группы женщин.

В чем обвинили Трона?

Несколько женщин засведетельствовали, что чиновник домогался их под предлогом массажа ног, что включало в итоге прощупывание и проникновения. Иногда он вступал в секс в трех со своим заместителем Бриджит Груэл.

Трон назвал обвинения ложью, заявив, что массаж ног не является чем-то сексуальным и он стал жертвой политического “заговора”.

Феминистки рассматривали его заключения как победу французского движения Me Too.

Сейчас Трон остается городским советником и членом областного собрания, но последний мандат истекает в конце месяца.

Источник: Local