В Германии министра лишили ученой степени за плагиат, накануне она ушла в отставку

Бывшего министра по делам семьи Германии Франциску Гиффен лишили ученой степени. В ее диссертации комиссия обнаружила плагиат.

Окончательное решение о лишении степени 10 июня принял университет Берлина.

Первые доказательства плагиата в научной работе и стали причиной отставки Франциски Гиффен с должности министра.

Проверка диссертации Франциски Гиффен продолжалась почти весь 2019 год. В течение всего времени она открыто заявляла, что ее работа написана собственноручно и без нарушений.

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После оглашения решения университета Гиффен заявила, что обнаруженные ошибки не были “ни преднамеренными, ни запланированными”.

Отставка политиков после доказанных обвинений в плагиате, касающихся научной степени, является довольно распространенной практикой в ​​Германии.

В то же время Франциск Гиффен будет представлять Социал-демократическую партию на выборах мэра Берлина, которые пройдут уже в сентябре.