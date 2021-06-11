В Германии министра лишили ученой степени за плагиат, накануне она ушла в отставку

Бывшего министра по делам семьи Германии Франциску Гиффен лишили ученой степени. В ее диссертации комиссия обнаружила плагиат.
Окончательное решение о лишении степени 10 июня принял университет Берлина.
Первые доказательства плагиата в научной работе и стали причиной отставки Франциски Гиффен с должности министра.
Проверка диссертации Франциски Гиффен продолжалась почти весь 2019 год. В течение всего времени она открыто заявляла, что ее работа написана собственноручно и без нарушений.
После оглашения решения университета Гиффен заявила, что обнаруженные ошибки не были “ни преднамеренными, ни запланированными”.
Отставка политиков после доказанных обвинений в плагиате, касающихся научной степени, является довольно распространенной практикой в Германии.
В то же время Франциск Гиффен будет представлять Социал-демократическую партию на выборах мэра Берлина, которые пройдут уже в сентябре.
69 eindeutige Verstöße: Das steht im #Giffey-Gutachten der Freien Universität Berlin. https://t.co/m2EOdHYoWj
— Tagesspiegel (@Tagesspiegel) June 10, 2021