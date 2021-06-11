В связи со встречей президентов Джо Байдена и Владимира Путина, которая состоится 16 июня, Швейцария частично закрывает свое небо для полетов.

Запрет будет действовать три дня, с 15 по 17 июня, и связан прежде всего с вопросами безопасности.

В Федеральном совете Швейцарии сообщили, что такие меры приняли из-за огромной важности этой встречи и ответственности за безопасность правителей, которая лежит на стране.

Армия страны переходит в режим повышенного слежения, а самолетам запрещено летать над площадью Наций в Женеве.

В Федеральном совете также отметили, что ограничения, которые будут действовать в воздушном пространстве, не распространяются на коммерческие рейсы из женевского международного аэропорта.

Встреча Байдена и Путина

Встреча президентов США и России состоится в Женеве 16 июня 2021 года.

Во время нее Байден пообещал обсудить с Путиным нарушения прав человека, которые часто фиксируют в России.

О чем еще будут говорить лидеры государств, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Федеральный совет Швейцарии