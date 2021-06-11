Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Валентина Летяк |

Путин — не Горбачев, а Байден — не Рейган: в Польше оценили последствия встречи

байден путін

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау оценил возможные последствия и значимость переговоров президентов РФ и США Джо Байдена и Владимира Путина, которые состоятся 16 июня в Женеве.

Он сравнил ее со встречей Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, которая также состоялась в Женеве, но 36 лет назад.

— Путин — не Горбачев, тем больше Байден — не Рейган. Сегодняшняя Россия — это СССР, не приходящий в упадок, и Америка больше не является государством, которая тогда правила миром как сверхдержава. Поэтому кардинальных изменений после предстоящего саммита я не жду, — сказал польский дипломат.

По его мнению, США не смягчат санкции против России, а Путин не изменит своего агрессивного поведения.

Источник: Rzeczpospolita 

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка