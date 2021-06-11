Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау оценил возможные последствия и значимость переговоров президентов РФ и США Джо Байдена и Владимира Путина, которые состоятся 16 июня в Женеве.

Он сравнил ее со встречей Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, которая также состоялась в Женеве, но 36 лет назад.

— Путин — не Горбачев, тем больше Байден — не Рейган. Сегодняшняя Россия — это СССР, не приходящий в упадок, и Америка больше не является государством, которая тогда правила миром как сверхдержава. Поэтому кардинальных изменений после предстоящего саммита я не жду, — сказал польский дипломат.

По его мнению, США не смягчат санкции против России, а Путин не изменит своего агрессивного поведения.

Источник: Rzeczpospolita