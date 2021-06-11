Россия готовится передать Ирану новейшую спутниковую систему Канопус-V, которая позволит отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке и даже за его пределами.

Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на собственные официальные источники.

Читайте Суд в Канаде признал катастрофу самолета МАУ в Иране терактом

Канопус-V — спутник российского производства, который усовершенствовали камерой с высоким разрешением.

Такое оснащение сильно повысит уровень шпионских возможностей Ирана. Они смогут отслеживать такие объекты, как нефтеперерабатывающие заводы в Персидском заливе, израильские военные базы и иракские казармы, в которых размещены военные США.

Официально спутник передается Ирану для гражданских целей, но в подписании контракта принимали активное участие военные чиновники и лидеры элитного Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Наибольшие дезинформаторы в мире

Facebook назвал топ стран, которые являются крупнейшими инициаторами операций по дезинформации в мире.

Иран занял второе место, сообщается, что за год он создал 23 сети для распространения ложной информации, опередила его только Россия.