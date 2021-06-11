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Анастасія Рогожінська |

В Беларуси возмутились запретом их телеканала и заговорили о свободе слова

Телевізор

В Беларуси считают, что запрет ретрансляции их международного гостелеканала Беларусь 24 на территории Украины является якобы очередным недружественным жестом в отношении белорусских СМИ.

В частности, о возмущении заявило Министерство информации Беларуси.

В ведомстве отметили, что решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины якобы демонстрирует искаженное понимание свободы слова украинским руководством и является продолжением кампании по очистке информационного поля от неугодных СМИ.

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По мнению белорусского министерства, канал Беларусь 24 якобы оказывал украинским зрителям объективную информацию о событиях в стране и вокруг нее.

10 июня Нацсовет принял решение о запрете ретрансляции белорусского канала Беларусь 24.

Причиной для этого стало распространение контента, запрещенного в Украине. В частности, на белорусском канале часто выходят программы с участием лиц, угрожающих национальной безопасности украинскому государству.

Источник: Министерство информации Беларуси

Фото: Depositphotos

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