Родители Протасевича просят Меркель помочь с освобождением сына

Родители задержанного журналиста и основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой помочь с освобождением сына.

Свою просьбу они высказали в интервью одной из немецких газет. Мать Протасевича попросила остановить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

— Мы очень просим вас помочь нам вывести всех невинных людей из тюрем. Им срочно нужна помощь, потому что они ежедневно подвергаются садизму и насилию. Пожалуйста, остановите Лукашенко. Каждый день, нет, каждый час стоит жизни невиновным, в частности, детям, — сказала мать задержанного журналиста.

По словам родителей, их письма к сыну не доходят, а адвокат Романа якобы не может свободно поговорить с ними по телефону. Родители задержанного журналиста 10 месяцев назад уехали из Беларуси в Польшу после угроз из-за работы их сына.

Задержание Протасевича

23 мая в Минске принудительно посадили самолет, на борту которого был основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Самолет направлялся из Афин в Вильнюс, однако над Беларусью поступил сигнал о его ложном минировании. Вскоре белорусские силовики задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

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