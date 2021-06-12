Футбольная сборная Польши готовится сыграть в Санкт-Петербурге два матча групповой стадии Евро-2020 — 14 июня со сборной Словакии, а 23-го с командой Швеции.

Болельщикам, которые собираются поддержать свою команду в России власти Польши не рекомендовали посещать оккупированный Крым во время поездок на матчи. Об этом говорится в путеводителе для болельщиков на Евро-2020, подготовленном в МИД Польши.

Помните, что Польша не признала аннексию Россией Крымского полуострова и не имеет возможности предоставить польским гражданам консульскую помощь. В связи с этим категорически не рекомендуем путешествовать в Крым, — отмечается в путеводителе.

В МИД Польши предостерегают об угрозе терактов, которая усиливается в условиях футбольного чемпионата. Поэтому предлагают быть особенно осторожными на стадионах, в фан-зонах, а также в общественном транспорте.

Кроме того, польские дипломаты предостерегают граждан от поездок на Северный Кавказ.

Об 11 стадионоах, принимающих Евро-2020, можно узнать из материалов сайта Факты ICTV.

Джерело: МИД Польши