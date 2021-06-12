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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

Шри-Ланка запросила $40 млн у оператора судна, которое загорелось у ее берегов

Шрі-Ланка

Шри-Ланка намерена получить $40 млн компенсации от оператора судна, которое загорелось 20 мая и было потушено лишь через две недели.

Генеральный прокурор Шри-Ланки направил соответствующие документы юристам, представляющим интересы компании X-Press Feeders. Сейчас власти продолжают оценивать ущерб.

Сумма в $40 млн должна покрыть расходы на спасательные работы.

Судно X-Press Pearl, зарегистрированное в Сингапуре, загорелось в 18 км от крупнейшего города Шри-Ланки — Коломбо. В результате, сотни тонн нефти из топливных баков попали в море.

На борту находились опасные вещества, включая 25 тонн азотной кислоты. В основном, они были уничтожены огнем, но остатки токсичных отходов вынесло на пляж.

Химикаты, попавшие в воду представляют большую угрозу для морских обитателей.

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В Турции также заявили об экологической катастрофе. Неподалеку от Стамбула Мраморное море покрылось толстым слоем слизи.

Источник: Associated Press

Фото: Getty Images

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