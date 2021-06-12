Шри-Ланка намерена получить $40 млн компенсации от оператора судна, которое загорелось 20 мая и было потушено лишь через две недели.

Генеральный прокурор Шри-Ланки направил соответствующие документы юристам, представляющим интересы компании X-Press Feeders. Сейчас власти продолжают оценивать ущерб.

Сумма в $40 млн должна покрыть расходы на спасательные работы.

Судно X-Press Pearl, зарегистрированное в Сингапуре, загорелось в 18 км от крупнейшего города Шри-Ланки — Коломбо. В результате, сотни тонн нефти из топливных баков попали в море.

На борту находились опасные вещества, включая 25 тонн азотной кислоты. В основном, они были уничтожены огнем, но остатки токсичных отходов вынесло на пляж.

Химикаты, попавшие в воду представляют большую угрозу для морских обитателей.

В Турции также заявили об экологической катастрофе. Неподалеку от Стамбула Мраморное море покрылось толстым слоем слизи.

Источник: Associated Press