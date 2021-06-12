Стрельба в штате Джорджия: два человека погибли, еще восемь — ранены

Неизвестные открыли огонь по прохожим в американском городке Саванна штат Джорджия.

Инцидент произошел в 21.00 по местному времени в двух кварталах от отделения полиции города.

В результате стрельбы два человека погибли, еще 8 получили ранения. Состояния двоих пострадавших оценивается как критическое.

Кроме того, среди потерпевших был двухлетний ребенок и 13-летний подросток, однако полученные ими травмы опасности для жизни не представляют.

Правоохранители разыскивают стрелков. Информация об их количестве и причинах атаки пока неизвестна.

Стрельба в Калифорнии

На прошлой неделе сотрудник железнодорожной станции расстрелял своих коллег в американском городе Сан-Хосе, в результате чего восемь человек были убиты.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы и правоохранители.

В результате завязавшейся перестрелки нападающий был убит.