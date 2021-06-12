Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии

Пулітцерівська премія

Жюри Пулитцеровской премии отметило наградой лауреатов.

Так, агентство Associated Press стало лауреатом двух Пулитцеровских премий в области фотографии, а газета New York Times получила премию за подробный репортаж о пандемии.

Газета Star Tribune из Миннеаполиса получила премию Срочные новости за освещение убийства Джорджа Флойда и его последствий, а Дарнелла Фрейзер — девушка, которая записала убийство на мобильный телефон, — получила специальную награду особое упоминание.

Ее награда призвана подчеркнуть решающую роль граждан в стремлении журналистов к истине и справедливости, — говорится в заявлении Пулитцеровского совета.

Приз за художественную фотографию был присужден главному фотографу Associated Press в Испании Эмилио Моренатти, которые зафиксировали пожилых людей, которые обнимались через пластиковую простыню.

Десять фотографов этого же агентства получили премии за освещение протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда. На одной из таких фотографий, сделанных Хулио Кортесом в охваченном беспорядками Миннеаполисе, был изображен одинокий силуэт протестанта, бегущего с перевернутым американским флагом мимо горящего винного магазина.

За журналистское расследование о неспособности правительства делиться информацией об опасных водителях грузовиков премию получил The Boston Globe.

Национальная премия за репортажи досталась сотрудникам изданий The Marshall Project, AL.com, IndyStar и Invisible Institute за расследование деятельности полицейских подразделений K-9.

BuzzFeed News получил свою первую Пулитцеровскую премию в области международных репортажей об инфраструктуре, построенной китайским правительством для массового задержания мусульман. Кроме того, BuzzFeed News и Международный консорциум журналистов были финалистами в этой категории за разоблачение роли глобальной банковской индустрии в отмывании денег.

Пулитцеровская премия — самая престижная ежегодная журналистская премия в США. Ее размер c 2017 — $ 15 тыс. Премии присуждаются Колумбийским университетом в Нью-Йорке.

Читайте
Пулитцеровская премия Пономареву за ФОТО

Ранее Нобелевская премия по литературе 2020 года была присуждена американской поэтессе Луизе Глюк за ее безошибочный поэтический голос, который своей красотой делает индивидуальное существование универсальным.

Источник: Associated Press

Фото:  Рulitzer.org

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка