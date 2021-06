В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии

Жюри Пулитцеровской премии отметило наградой лауреатов.

Так, агентство Associated Press стало лауреатом двух Пулитцеровских премий в области фотографии, а газета New York Times получила премию за подробный репортаж о пандемии.

Газета Star Tribune из Миннеаполиса получила премию Срочные новости за освещение убийства Джорджа Флойда и его последствий, а Дарнелла Фрейзер — девушка, которая записала убийство на мобильный телефон, — получила специальную награду особое упоминание.

Приз за художественную фотографию был присужден главному фотографу Associated Press в Испании Эмилио Моренатти, которые зафиксировали пожилых людей, которые обнимались через пластиковую простыню.

.@EmilioMorenatti, @AP‘s chief photographer in Spain, won the feature photography Pulitzer Prize. He patiently built trust with elderly people to document the toll of the pandemic.https://t.co/uOIcSMk3wb

— The Associated Press (@AP) June 12, 2021