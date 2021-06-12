В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии

Жюри Пулитцеровской премии отметило наградой лауреатов.

Так, агентство Associated Press стало лауреатом двух Пулитцеровских премий в области фотографии, а газета New York Times получила премию за подробный репортаж о пандемии.

Газета Star Tribune из Миннеаполиса получила премию Срочные новости за освещение убийства Джорджа Флойда и его последствий, а Дарнелла Фрейзер — девушка, которая записала убийство на мобильный телефон, — получила специальную награду особое упоминание.

Ее награда призвана подчеркнуть решающую роль граждан в стремлении журналистов к истине и справедливости, — говорится в заявлении Пулитцеровского совета.

Приз за художественную фотографию был присужден главному фотографу Associated Press в Испании Эмилио Моренатти, которые зафиксировали пожилых людей, которые обнимались через пластиковую простыню.

.@EmilioMorenatti, @AP‘s chief photographer in Spain, won the feature photography Pulitzer Prize. He patiently built trust with elderly people to document the toll of the pandemic.https://t.co/uOIcSMk3wb — The Associated Press (@AP) June 12, 2021

Десять фотографов этого же агентства получили премии за освещение протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда. На одной из таких фотографий, сделанных Хулио Кортесом в охваченном беспорядками Миннеаполисе, был изображен одинокий силуэт протестанта, бегущего с перевернутым американским флагом мимо горящего винного магазина.

За журналистское расследование о неспособности правительства делиться информацией об опасных водителях грузовиков премию получил The Boston Globe.

Национальная премия за репортажи досталась сотрудникам изданий The Marshall Project, AL.com, IndyStar и Invisible Institute за расследование деятельности полицейских подразделений K-9.

BuzzFeed News получил свою первую Пулитцеровскую премию в области международных репортажей об инфраструктуре, построенной китайским правительством для массового задержания мусульман. Кроме того, BuzzFeed News и Международный консорциум журналистов были финалистами в этой категории за разоблачение роли глобальной банковской индустрии в отмывании денег.

Пулитцеровская премия — самая престижная ежегодная журналистская премия в США. Ее размер c 2017 — $ 15 тыс. Премии присуждаются Колумбийским университетом в Нью-Йорке.

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Ранее Нобелевская премия по литературе 2020 года была присуждена американской поэтессе Луизе Глюк за ее безошибочный поэтический голос, который своей красотой делает индивидуальное существование универсальным.

Источник: Associated Press

Фото: Рulitzer.org