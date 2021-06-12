Выжил несмотря ни на что: американского дайвера проглотил горбатый кит

Неподалеку от американского городка Провинстаун штат Массачусетс горбатый кит проглотил 56-летнего Майкла Паккарда, который в этот момент ловил охотился на лобстеров.

Инцидент произошел во время второго за день погружения аквалангиста на дно Атлантического океана.

— Я находился в воде, когда внезапно почувствовал толчок огромной силы. Внезапно вокруг стало темно. Я понял, что нахожусь во рту, а его обладатель пытается протолкнуть меня дальше в пищевод, — рассказал дайвер.

Паккард отметил, что поначалу подумал, что его проглотила акула, однако не обнаружил зубов и заметил, что на его теле нет серьезных повреждений. Тогда аквалангист понял, что находится во рту у кита и стал выбираться наружу.

После того, как мужчина стал активно двигаться — кит вынырнул на поверхность и выпустил его. Его напарник, находившийся на лодке, быстро достал своего товарища и отвез его на берег. Затем пострадавшего доставили в больницу, у него диагностировано обширное повреждение мягких тканей.

В свою очередь ученый Центра прибрежных исследований в Провинстауне Джук Роббинс рассказал, что горбатые киты зачастую не проявляют агрессии по отношению к человеку.

Причиной случившегося исследователь назвал стечение обстоятельств: дело в том, что во время еды открытая пасть ограничивает животному обзор, однако человек слишком велик, чтобы пройти через пищевод кита.

Нападение акулы в Австралии

В середине мая на одном из пляжей Австралии акула атаковала серфера, который в последствии умер.

Пострадавшего удалось вытащить из воды, однако все усилия медиков оказались бесполезны.

Возраст и имя погибшего не разглашается.