12 лет спустя: Беннетт сменил Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля

Биньямин Нетаньяху покинул пост премьер-министра Израиля спустя 12 лет работы во главе правительства.

За назначение нового Кабинета министров в воскресенье, 13 июня, проголосовал Кнессет.

Премьер-министром в новом правительстве стал глава партии Ямина Нафтали Беннетт, однако через два года его заменит нынешний глава МИД Яир Лапид.

Ранее Беннетт был министром обороны, его ультраправая партия сформировала коалицию с левой партией Еш Атид и арабской партией Раам, в альянс также вошли и другие партии.

Для формирования правительства Нетаньяху не хватило лишь одного голоса – за вотум доверия новой коалиции проголосовали 60 депутатов, против 59 за экс-премьера.

В свою очередь Нетаньяху назвал Ямину — фейковыми правыми, обвинив в сделке с левыми и арабами. Он также заявил, что отныне является лидером оппозиции и пообещал приложить все усилия, чтобы сместить правительство Беннетта и Лапида.

Обстрелы Израиля из Ливана

В мае террористы Хезболлы выпустили по территории Израиля несколько ракет из РСЗО Град.

Обстрел города Мисгав Ам произошел с территории Ливана.

В ответ ЦАХАЛ открывао огонь из артиллерийских установок.