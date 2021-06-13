Президент США Джо Байден нарушил королевский протокол на саммите Большой семерки, по правилам которого последними на мероприятие должны явиться члены королевский семьи.

Байден с женой Джилл прибыл на 5 минут позже королевы Великобритании Елизаветы II с герцогом и герцогиней Кембриджскими, Чарльзом и Камиллой.

Обычно все гости должны быть на месте до прибытия королевы на официальном мероприятии. Несмотря на опоздание политика, английская королева не показала своего недовольства и приветливо общалась с гостями.

Джо Байден впервые встретился с королевой и лидерами G7 в субботу вечером.

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Вчера, 12 июня, президент Франции Эммануэль Макрона и президент США Джо Байден провели официальную встречу в рамках саммита Большой семерки.