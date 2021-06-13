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Абрамова Юлія |

Байден нарушил королевский протокол на саммите Большой семерки

джо байден

Президент США Джо Байден нарушил королевский протокол на саммите Большой семерки, по правилам которого последними на мероприятие должны явиться члены королевский семьи.

Байден с женой Джилл прибыл на 5 минут позже королевы Великобритании Елизаветы II с герцогом и герцогиней Кембриджскими, Чарльзом и Камиллой.

Обычно все гости должны быть на месте до прибытия королевы на официальном мероприятии. Несмотря на опоздание политика, английская королева не показала своего недовольства и приветливо общалась с гостями.

Джо Байден впервые встретился с королевой и лидерами G7 в субботу вечером.

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Источник: Daily Mail

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