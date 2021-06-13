В Швейцарии сегодня, 13 июня, продолжается референдум — граждане решают, нужно ли запрещать в стране пестициды.

Согласно одной инициативе, в стране могут прекратить выплачивать субсидии фермерам, которые используют пестициды, тогда как другая запретит вещества в течение 10 лет. Сейчас только в азиатской стране Бутан действует запрет на использование пестицидов.

Пестициды — это вещества, которые используют в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. Сторонники запрета считают, что они угрожают здоровью людей и животных, а также окружающей среде.

Производители уверяют, что производство пестицидов безопасное, а фермеры считают, что запрет приведет к повышению цен на их продукцию, поскольку урожайность может снизиться.

Запрет пестицидов, в частности, поддерживает молодежь из городов, а фермеры жалуются, что горожане не разбираются в сельском хозяйстве.

Люди, особенно в городах, не имеют представления о фермерстве, считая, если у них в саду под окном есть два помидора, то они разбираются в органическом земледелии, — цитирует BBC президента Цюрихской ассоциации фермеров Мартина Хааба.

Если граждане на референдуме поддержат запрет пестицидов, власть обязана будет закрепить эту норму в законодательстве.

Также на воскресном референдуме рассматривают закон о борьбе с терроризмом, который предоставит полиции больше полномочий.

Токсины, пестициды, продукты жизнедеятельности плесневых грибов могут испортить и такой напиток, как пиво. Им можно отравиться. Что нужно делать в случае отравления пивом — рассказывает врач.