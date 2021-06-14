Джо Байден назвал США лучшим другом Израиля

Нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета официально поздравил президент США Джо Байден.

В своем обращении он заверил, что США — это лучший друг Израиля.

— Моя администрация открыта к сотрудничеству с новым израильским правительством для продвижения безопасности, стабильности и мира для израильтян, палестинцев и всего населения региона, — говорится в сообщении.

Новоизбранный премьер-министр Израиля поблагодарил Джо Байдена за поздравления и добавил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление связей между двумя странами.

Правительство Израиля возглавил Беннет

13 июня парламент Израиля избрал новый состав правительства, который возглавил министр обороны страны Нафтали Беннет.

Таким образом, он занял место Биньямина Нетаньяху, который был премье-министром Израиля в течение последних 12 лет.

Новое правительство получило вотум доверия парламента: по проголосовали 60 депутатов, против — 59.

Пока Нафтали Беннет будет руководить правительством, Биньямин Нетаньяху возглавит парламентскую оппозицию.