В индийском штате Мизорам в возрасте 76 лет скончался Зиона Чана, которого считали главой крупнейшей в мире семьи.

У Чана было 38 жен, 89 детей и 36 внуков. Мужчина также был главой религиозной секты, которая практиковала многоженство.

Главный министр штата Мизорам, где проживала семья, подтвердил смерть главы семьи, выразив соболезнование в Twiiter.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world’s largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr

— Zoramthanga (@ZoramthangaCM) June 13, 2021