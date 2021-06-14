В индийском штате Мизорам в возрасте 76 лет скончался Зиона Чана, которого считали главой крупнейшей в мире семьи.

У Чана было 38 жен, 89 детей и 36 внуков. Мужчина также был главой религиозной секты, которая практиковала многоженство.

Главный министр штата Мизорам, где проживала семья, подтвердил смерть главы семьи, выразив соболезнование в Twiiter.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world’s largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr — Zoramthanga (@ZoramthangaCM) June 13, 2021

По информации СМИ, Чана болел диабетом и имел гипертоническую болезнь.

Действительно ли Чана был главой крупнейшей в мире семьи, сказать трудно, поскольку на это звание претендуют еще несколько человек. Также сложно оценить точный размер его семьи. Ведь в одном отчете утверждается, что у мужчины 39 жен, 94 ребенка, 33 внука и один правнук. Суммарно это составляет 181 человека.

Его многочисленная семья является своеобразной местной сенсацией, которая привлекает туристов, а сам он не раз попадал в заголовки мировых изданий.

Его семья живет в огромном четырехэтажном доме под названием Chuuar Than Run, где есть 100 комнат. Его жены живут в общежитии, где была частная спальня Чаны.

Зиона Чана родился в 1945 году. Со своей первой женой он познакомился, когда ему было 17 лет. Женщина на три года старше Чаны.

Семья принадлежит к христианской секте — Чана Пол — которая насчитывает около 2 тыс. последователей. Все они живут возле дома Чаны в поселке Бактаунг Тлангнуам, примерно в 55 км от столицы штата.

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