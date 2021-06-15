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Марія Степанюк |

Мы ответим, если Россия продолжит свою вредоносную деятельность — Байден

Джо Байден - 46 президент США

Страны-члены НАТО намерены и в дальнейшем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом заявил президент США Джо Байден в понедельник, 14 июня, во время пресс-конференции в Брюсселе по окончании саммита НАТО.

— Как союзники мы также подтверждаем длительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, — сказал он.

Также Джо Байден обвинил Китай и Россию в попытке “забить клинок между трансатлантическими союзниками”.

— Я не ищу конфликта с Россией, но мы ответим, если Россия продолжит свою вредную деятельность, и мы будем защищать трансатлантический союз, — отметил Байден перед встречей с Путиным.

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Главные тезисы саммита Альянса

14 июня в Брюсселе состоялся саммит Североатлантического альянса. Его участники обсудили ряд важных международных вопросов.

Была на повестке дня и Украина, в частности перспектива ее членства в НАТО, а также война на Донбассе.

Подробнее о саммите НАТО читайте в материале Фактов ICTV.

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