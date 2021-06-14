НАТО должно придерживаться данных Украине и Грузии обещаний относительно членства в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа перед началом саммита НАТО в Брюсселе.

— Обещания, предоставленные Украине и Грузии, должны сохраниться. Мы гарантировали им на Бухарестском саммите в 2008 году перспективы членства в Альянсе, — добавил Науседа.

Также, по его словам, на саммите должны рассмотреть угрозы не только со стороны России, но и Беларуси.

— Встреча проходит очень вовремя, ведь мы видим различные угрозы. Я представляю одну из балтийских стран, которые видят агрессию, идущую из России, а в последнее время — и из Беларуси, — отметил литовский президент.

Как сказал Науседа, на саммите хотят обсудить коллективную безопасность, для которой нужны большие финансовые возможности.

В то же время он подчеркнул, что белорусский режим становится реальной угрозой.

— Мы видим попытки России проглотить эту страну, создать плацдарм. Беларусь теряет последние признаки независимости. Поэтому единство — критически важно для НАТО, — подчеркнул политик.

Саммит НАТО 2021

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны — участницы саммита Альянса планируют обсудить сотрудничество с Украиной и Грузией.

По его словам, на повестке дня будет и обсуждение противодействия России и Китаю.