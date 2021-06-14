Революционное решение: лидеры стран G7 договорились о размере глобального налога

На встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран G20 ожидается достижение договоренности о введении глобального налога в размере 15%.

Соответствующее решение содержится в итоговом коммюнике саммита лидеров G7.

— Нам нужна налоговая система, которая будет справедливой во всем мире, — сказано в заявлении.

Таким образом главы государств Большой семерки надеются создать более справедливую налоговую систему, которая будет отвечать вызовам 21 века.

В свою очередь министр финансов Германии Олаф Шольц назвал решение G7 историческим и заявил, что оно приведет к революции в налоговой сфере.

Введение глобального налога направлено на лишение транснациональных корпораций возможности получать сверхприбыль в одном государстве, а затем платить низкие налоги в другом.

Реформу продвигает администрация президента США Джо Байдена, которая намерена таким образом ограничить возможность технологических гигантов экономить на уплате налоговых отчислений.

Налог на Google в Украине

В мае Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о налогообложении IT-гигантов.

Под действие документа попадут такие компании, как Facebook, Apple, Microsoft или Netflix.

Если депутаты поддержат законопроект во втором чтении, украинский бюджет сможет получать порядка 3 млрд грн ежегодно.