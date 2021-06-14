Саммит США-ЕС в Брюсселе: какие вопросы на повестке дня и как это повлияет на Украину

15 июня в Брюсселе состоится саммит США — ЕС с участием президента Америки Джо Байдена. Встреча является частью турне американского президента по Европе.

В Белом доме накануне отмечали, что поездка Джо Байдена прежде всего направлена ​​на объединение западных демократий против авторитарных систем в России и Китае.

В частности Джо Байден и лидеры европейских стран во время встречи планируют запустить механизм согласования политики в отношении РФ.

Что нужно знать о саммите США — ЕС в Брюсселе и какими могут быть его результаты для Украины — читайте на Фактах ICTV.

Что обсудят на саммите

Перед началом встречи СМИ со ссылкой на высокопоставленных представителей ЕС сообщали, что в целом саммит призван возобновить отношения между Брюсселем и Вашингтоном.

Поэтому ожидается, что лидеры Европейского Союза и США прекратят трансатлантические торговые споры и попросят провести новое исследование о происхождении коронавируса.

Также на саммите могут обсудить и возобновление международных поездок между странами Европейского Союза и Штатами, которые сейчас невозможны из-за пандемии.

Еще одной темой для обсуждения будет агрессия России. Так, накануне СМИ сообщили, что на саммите США — ЕС планируют запустить механизм согласования политики в отношении РФ. Поэтому ожидается, что страны договорятся совместно работать над целым рядом угроз, которые поступают со стороны России — от кибербезопасности до дезинформации.

Кроме того, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что саммит в Брюсселе даст возможность обеим сторонам скоординировать свои действия и обменяться мнениями перед встречей Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня.

По информации СМИ, США и ЕС подчеркнут, что едины в своем принципиальном подходе к России и готовы решительно отреагировать на ее модель негативного поведения и вредные действия.

Ожидается, что президент Америки и европейские лидеры также заявят о своем намерении укрепить сотрудничество в сфере применения санкций.

А еще лидеры Евросоюза и США 15 июня могут подтвердить поддержку нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе.

Какое значение саммит имеет для Украины

Политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV отмечает, что ожидания от саммита США — ЕС в Брюсселе становятся понятными уже после финального заявления встречи стран Большой семерки, в котором стоит обратить внимание на три пункта:

— Первый пункт заключается в том, что страны G7 требуют от России прекращения агрессии против Украины и вывода войск с ее территории. Во-вторых, Большая семерка заявила о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. И, в-третьих, страны Большой семерки надеются, что в Украине продолжат проводить реформы, направленные на верховенство права и защиту прав и свобод человека, — объясняет политолог.

Поэтому, по мнению Александра Мусиенко, примерно того же можно ожидать от саммита США — ЕС. Поскольку по состоянию на сегодня поддержка Западом Украины есть. Но наши западные партнеры пристально следят и призывают официальный Киев не сворачивать с пути реформ.

Также эксперт добавляет, что Запад — единый в своей позиции в отношении России. Как европейские страны, так и Соединенные Штаты продолжают призывать РФ поддерживать режим тишины на Донбассе, прекратить огонь, отвести войска и двигаться дальше в рамках Минских договоренностей и нормандского формата.

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Будет ли поднят вопрос газопровода Северный поток-2 на саммите, точно неизвестно. Но Александр Мусиенко считает, что позиция Украины должна быть четкой:

— Для Украины должны быть предусмотрены четкие компенсаторные механизмы, которые предусматривают, что нам будут возмещать возможные потери от уменьшения объемов транзита газа. Это можно сделать путем прямых инвестиций в Украину со стороны немецких, американских, австрийских, французских и остальных европейских компаний, задействованных в строительстве Северного потока-2, — отмечает он.

Кроме того, Александр Мусиенко добавляет, что Украина должна говорить с США и Европой об энергетической безопасности и об их содействии в добыче украинского газа, поставках сжиженного газа, модернизации атомной энергетики, чтобы повышать нашу энергоэффективность.

В то же время Украина может говорить о необходимости получения гарантий безопасности не только в виде обещаний, но и в увеличении помощи на вооружение нашего государства.

Позиция лидеров стран G7

В эти выходные в Великобритании состоялся саммит Большой семерки, во время которого лидеры стран назвали Россию стороной конфликта на Донбассе. Также они призвали ее вывести войска из Украины.

Кроме того, Большая семерка подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных государственных границах.